Schiaffi, calci, spintoni e danni al locale: sei donne denunciate per rissa

Il caldo, il nervosismo, qualche bicchiere di troppo: per motivi a quanto pare futili tra sei ragazze è scoppiata una violenta rissa che ha lasciato sul campo feriti e danni economici non irrilevanti. È successo a Gardone Valtrompia, in un pub, lo racconta il quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane.

Il fatto è successo in settimana, e vede come protagoniste sei donne di età compresa tra i 17 e i 30 anni. Forse per un involontario spintone, le donne hanno iniziato a discutere, ma dalle parole sono passate velocemente alle mani. La cronaca parla di schiaffi, spintoni, calci, il tutto a quanto pare con una buona dose di violenza visto che alcune delle donne sono dovute recarsi al pronto soccorso per farsi medicare (in particolare, una delle "combattenti" è finita in ospedale a Ome per una lesione ad una gamba).

Durante la rissa, proseguita fuori dal pub, le donne hanno mandato in frantumi la porta a vetri di un esercizio commerciale, prima di disperdersi. Per identificarle, gli agenti della Polizia locale di Gardone hanno incrociato i dati di accesso dei pronto soccorso degli ospedali con i post su Facebook e Instagram e con le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona. Tutte e sei le protagoniste sono state denunciate per rissa aggravata e danneggiamento aggravato in concorso.