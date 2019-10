Scoppia una lite al parco, uomo semina il panico armato di machete

Armato di machete avrebbe preso a mazzate i finestrini e la portiera di un furgone: è questo l'epilogo della violenta lite, in scena al Parco Zarz tra Via Fabio Filzi e Via Altipiano d'Asiago, a cui avrebbero assistito anche diversi residenti. Alcuni di questi avrebbero anche filmato l'accaduto con il proprio smartphone: immagini e video potrebbero tornare utili alle indagini della Polizia di Stato.

Tutto sarebbe successo in pochi minuti: una zuffa in mezzo al parco, in cui sarebbero coinvolti diversi soggetti, tutti di nazionalità indiana e pakistana. Tra questi anche un giovane armato di machete, che avrebbe utilizzato a destra e a manca nella zuffa. Fino ad arrivare a colpire la portiera del furgone che poi si è dato alla fuga.

In fuga con il machete

Ma quel machete potrebbe aver ferito anche un'altra persona: un giovane che si è presentato al pronto soccorso, con ferite da arma da taglio. Sono elementi ancora vaghi, ma che tutti insieme vanno a comporre un quadro più consistente. Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato: proprio gli agenti della Questura sono intervenuti al Parco Zarz, alle prime segnalazioni, evitando che la situazione potesse degenerare. All'arrivo degli agenti però, tutti i rissosi si sono dati alla fuga. Anche chi aveva il machete.