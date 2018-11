Botte da orbi tra colleghi, in officina arriva la polizia: due in ospedale

Botte da orbi (tra colleghi di lavoro) in un'officina di Via Triumplina: i protagonisti due dipendenti della ditta, entrambi di 39 anni, che a furia di darsele sono finiti entrambi in ospedale. Ma per placare i loro animi agitati si è reso necessario l'intervento di una volante della Polizia di Stato.

L'allarme è stato lanciato proprio dall'officina, poco prima delle 15 di martedì: in pochi minuti sul posto si sono precipitati gli agenti della Questura. Da una prima ricostruzione, pare che i due colleghi abbiano cominciato a discutere animatamente proprio su questioni di lavoro.

Un disaccordo così acceso che in tempi rapidissimi si è passati dalle parole ai fatti, o meglio alle mani: i due hanno così cominciato a picchiarsi tra loro. E solo la vista degli uomini in divisa li ha fatti desistere.

Niente di grave, per fortuna, ma sono stati entrambi accompagnati in ospedale (uno alla clinica Sant'Anna e l'altro al Città di Brescia) con qualche botta ed escoriazione, e subito dimessi. Certo la vicenda potrebbe non finire qui: non si esclude che uno dei due possa sporgere denuncia.