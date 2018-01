Scoppia una rissa in carcere, tre agenti finiscono in ospedale

La scintilla è scoccata lungo il corridoio del carcere durante le ore di lezione. Non stiamo però parlando di colpo di fulmine ma della rissa tra due detenuti dell'istituto di pena di Verziano. Protagonisti della violenta colluttazione avvenuta alle 11 di ieri, venerdì 19 gennaio, un detenuto italiano ed uno straniero.

Scattato l'allarme, i tre agenti più vicini al luogo della colluttazione sono prontamente intervenuti per separare i contendenti. Data l'animosità dei due, i tre poliziotti carcerari - due donne e un uomo - hanno faticato terribilmente per sedare la rissa, e ne hanno pagato a caro prezzo le conseguenze.

I tre agenti hanno riportato contusioni agli arti e diverse escoriazioni tali per cui è stato necessario trasportarli al pronto soccorso della Poliambulanza. Paradossalmente sono state meno gravi le ferite dei detenuti, medicati nell’infermeria del penitenziario. Le cause del litigio non sono state ad ora diffuse.