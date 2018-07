Corso Palestro, una notte di sangue: tre accoltellati in mezzo alla strada

Sono state le grida udite in mezzo alla strada a spaventare i passanti, e soprattutto i residenti: in Corso Palestro una maxi-zuffa (coinvolte una decina di persone) poteva diventare una tragedia. Non si sa ancora chi, ma il cerchio si stringe, ha accoltellato tre giovani stranieri poco prima dell'1 di sabato notte: tutti è tre sono stati ricoverati in ospedale, nessuno è in pericolo di vita.

Sembra esclusa al momento la pista di un regolamento di conti, magari legato a soldi e droga. Si tratterebbe piuttosto della classica rissa scatenatasi per futili motivi, dopo qualche bicchiere di troppo. Certo la dinamica è resa ancora più grave dalla presenza di un coltello, una lama che avrebbe potuto uccidere.

Come detto sono stati i residenti a dare l'allarme. Sull'accaduto indagano le forze dell'ordine, che avrebbero già inquadrato i protagonisti della rissa: sono arrivati prima in Piazza Mercato e poi in Corso Palestro, in entrambi i casi sarebbero stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza.

Tutto il resto è ancora poco chiaro. Si cerca di capire la causa scatenante, da dove arrivava il coltello (e che coltello era), che fine potrebbe avere fatto l'arma, come sono andate davvero le cose, chi per primo ha fatto scattare la scintilla.

Sono già stati identificati i tre feriti da arma da taglio che erano presenti sabato notte. Ad avere la peggio due giovani nordafricani e un albanese: abiterebbero tutti e tre in zona, a detta di alcuni testimoni persone tranquille e che non hanno mai creato problemi. Si cerca allora l'autore (o gli autori) dell'aggressione.