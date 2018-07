Maxi-rissa in mezzo alla strada, volano coltelli: denunciati 10 giovanissimi

Sono addirittura dieci i protagonisti della maxi-rissa di Corso Palestro, sabato notte: tutti giovanissimi, sei di loro sono italini e altri quattro stranieri, e ci sono pure due minorenni. In pochi giorni sono stati identificati dai carabinieri: mercoledì pomeriggio il Comando provinciale ha comunicato l'avvio dei vari deferimenti (in stato di libertà) per aver partecipato alla rissa. Conclusa tra l'altro con varie coltellate e tre persone in ospedale.

I feriti non sono in pericolo di vita: sono stati ricoverati alla Poliambulanza. Le diagnosi: una ferita lacero-contusa al braccio sinistro, con prognosi di 15 giorni, un emo-pneumatorace alla regione dorsale destra con prognosi di 20 giorni e una ferita al braccio sinistro con lesione del tricipite con prognosi di circa un mese.

La rissa sarebbe degenerata da una lite ai tavolini di un bar, e avrebbe poi coinvolto due gruppi diversi, insomma due “bande”. Ad avere la peggio il gruppetto di tre stranieri che è stato alla fine accoltellato da due giovani italiani, di 19 e 20 anni a quanto pare ancora sconosciuti alle forze dell'ordine.