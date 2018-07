Calci e pugni tra detenuti: costole rotte per un agente di Polizia

Un altro episodio violento al carcere di Canton Mombello a Brescia: un agente della Polizia Penitenziaria è finito in ospedale con le costole rotte dopo il suo intervento nel tentativo di sedare una zuffa che coinvolgeva due detenuti, tra l'altro non nuovi a situazioni “complicate”.

Tutto è successo lunedì mattina: la rissa si sarebbe scatenata negli spazi comuni del carcere, e a quanto pare sembra per futili motivi. Gli agenti della Penitenziaria sono subito intervenuto per sedare gli animi, ed evitare che i due carcerati si facessero davvero male.

Per evitare il peggio, è andata invece male all'agente che si è trovato proprio nel mezzo della zuffa, rimediando vari colpi tra cui un pugno che gli ha poi procurato la frattura di tre costole. Il poliziotto è stato medicato prima in infermeria, e poi trasferito in ospedale, al pronto soccorso.