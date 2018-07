Rimborsi gonfiati per il trasporto dei malati: danno erariale di 1,5 milioni

Rimborsi gonfiati per il trasporto dei pazienti in dialisi, con un presunto danno erariale (nei confronti di Regione Lombardia) di circa un milione e mezzo di euro: sono 33 gli indagati, tra di loro i vertici dell'allora Asl (ora Ats) e i rappresentanti di alcune delle più note associazioni di volontariato del territorio bresciano, con capi d'accusa pesantissimi (a vario titolo) di abuso d'ufficio, peculato e truffa.

Lunedì mattina il pm Antonio Bassolino ha chiesto dieci condanne e un'assoluzione, nell'ambito dell'inchiesta sullo scandalo dei rimborsi che ha scosso (e non poco) il mondo del volontariato della provincia di Brescia. Su 33 indagati, in dodici hanno scelto il rito abbreviato: si arriverà a sentenza il prossimo 27 luglio.

Gli altri 21 hanno scelto il rito ordinario: sempre il 27 luglio si deciderà per il loro rinvio a giudizio. Nel dettaglio, secondo l'accusa rappresentata dal pubblico ministero le associazioni di volontariato, in accordo con l'Asl, avrebbero presentato una serie di richieste di rimborso gonfiate per i viaggi in ambulanza per il trasporto dei pazienti dializzati.