Quattro ragazzini in fuga: da giorni non si hanno loro notizie

Frequentano la scuola media, hanno tra i 13 e i 15 anni, e si muovo sempre in gruppo. Quattro minori, di origini straniere ma nati e cresciuti in Italia, da alcuni giorni hanno fatto perdere le loro tracce, gettando nella disperazione le rispettive famiglie.

Abituati a spostarsi sempre in gruppo, i quattro non avevano lasciato presagire nessun desiderio di fuga. Secondo gli inquirenti non si tratterebbe però di un allontanamento dovuto a situazioni familiari complesse, né a una fuga sotto minaccia.

A seguito della denuncia sporta dalle rispettive famiglie, gli inquirenti hanno iniziato ad indagare, scoprendo che prima della fuga i ragazzini hanno cercato informazioni su internet per capire come spostarsi con i mezzi pubblici a Milano. Le foto dei quattro amici sono state diramate a tutte le Questure della regione e a tutte le forze dell'ordine.