Dispersi nella bufera di neve, si cercano quattro escursionisti

Sul Monte Pizzocolo, nel territorio comunale di Toscolano Maderno, sono in corso le ricerche di quattro escursionisti dispersi.

+++ AGGIORNAMENTO +++

Sono stati ritrovati, stanno tutti bene

L'allarme per l'intervento di salvataggio è stato lanciato verso le 5 di giovedì mattina. Molto difficili le manovre in zona, a causa della visibilità ridotta dalla nevicata in corso. Sul posto sono all'opera i vigili del fuoco e gli uomini del Soccorso Alpino.