Non dà notizie da giorni, lo trovano senza vita in fondo a un dirupo

Non dava sue notizie da giorni: sabato pomeriggio si era allontanato dalla clinica di Brescia dove era in cura, facendo perdere le tracce. Le ricerche erano scattate dopo poche ore: i Carabinieri, coadiuvati dalle unità cinofile e dai volontari della Protezione Civile, avevano immediatamente passato al setaccio i luoghi che l'uomo, un 50enne di casa a Rezzato, era solito frequentare.

Il sottile filo di speranza a cui era aggrappata la famiglia del 50enne, in cura per una forte depressione, si è spezzato definitivamente nel pomeriggio di lunedì, quando i volontari della Protezione Civile di Rezzato hanno trovato il corpo senza vita.

La drammatica scoperta intorno alle 18 sulle colline che sovrastano la frazione di Virle, a Rezzato, dove la vittima si recava spesso per passeggiare. Il cadavere del 50enne è stato trovato in fondo a un dirupo nei pressi del Poggio San Martino. Dopo la chiamata al 112, sul posto si sono precipitate un'automedica - per l'uomo non c'era però più nulla da fare - e una pattuglia dei Carabinieri.

Stando ai primi accertamenti effettuati dal medico legale, il 50enne sarebbe morto per i diversi traumi riportati durante una rovinosa caduta. L'ipotesi più accreditata è quella del suicidio, ma - al momento - non sarebbero escluse altre piste. Sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni riconducibili a un'aggressione, ma per fugare ogni dubbio nelle prossime potrebbe essere disposta l'autopsia. La notizia si è diffusa rapidamente in paese, dove l'uomo era molto conosciuto. Lascia la moglie e due giovani figlie.