Giallo del ragazzo trovato morto: è stato un gesto estremo

Una tragedia che lascia senza parole un paese intero: un ragazzo di soli 19 anni, di origine rumena ma cresciuto a Rezzato, si sarebbe gettato nel vuoto dalla vetta della parete rocciosa dell'ex cava di Virle, nella tarda mattinata di giovedì. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, il giovane avrebbe raggiunto la cima percorrendo il sentiero che parte dalla chiesetta degli Alpini ed è precipitato per parecchi metri nel vuoto.

Il corpo senza vita del 19enne (G.M.B. le iniziali) è stato trovato ai piedi della parete rocciosa, nel primo pomeriggio, da un 40enne appassionato di climbing. L'uomo era andato a Virle per arrampicare, ma non ha avuto nemmeno il tempo di tirare fuori l'attrezzatura dallo zaino: al termine del breve sentiero che da via San Martino conduce all'ex cava si è imbattuto nel cadavere, mutilato e ricoperto di sangue, del giovane.

Una volta dato l'allarme, la macchina di soccorsi si è mossa rapida: una corsa purtroppo inutile, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 19enne. Sul posto si sono precipitati anche i carabinieri di Rezzato e di Brescia per stabilire la causa del decesso.

L'ipotesi più accreditata è quella del suicidio, ma - al momento - non sarebbero escluse altre piste, come quella della caduta accidentale. Il ragazzo abitava con i genitori, ma non avrebbe mai dato alcun segno di malessere interiore, nessuno avrebbe mai potuto pensare all'estremo gesto. Sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni riconducibili a un'aggressione, ma per fugare ogni dubbio nelle prossime potrebbe essere disposta l'autopsia.

Solo un mese fa nello stesso luogo si era consumata una tragedia analoga: un uomo di 50 anni, residente a Rezzato, si era tolto la vita lanciandosi dalla vetta della parete rocciosa dell'ex cava.