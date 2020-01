I ladri brindano al 2020: svaligiate tre case in poche ore

Anche i ladri hanno brindato al 2020, dopo un triplo colpo messo a segno nella notte di San Silvestro a Rezzato. Nel mirino un’intera via della frazione di Virle.

I malviventi hanno fatto irruzione in tre abitazioni di via De Gasperi, nella zona della chiesetta di San Martino: ancora da quantificare i bottini perché le vittime, rientrate a tarda ora dal classico cenone di Capodanno, nel trambusto generale non sono riuscite a fare un inventario preciso degli oggetti rubati. In un caso i malviventi non hanno trovato nulla da arraffare e hanno lasciato dietro di sé solo una scia di danni - le finestre forzate per entrare - e caos.

I malviventi sono entrati nelle abitazioni passando dalle finestre e dalle porte che affacciano sulla collina retrostante. Una volta dentro, hanno messo tutto a soqquadro, rovistando in armadi e cassetti. Nessuno si è accorto di nulla fino al rientro delle famiglie derubate, per le quali l’anno nuovo peggio di così non poteva cominciare.