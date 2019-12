Auto ferma sui binari travolta da un treno, ragazzo portato in ospedale

Un'auto ferma sui binari è stata travolta da un treno merci: è successo sabato mattina, verso le 6, a poca distanza dal passaggio a livello di Rezzato.

L'impatto è avvenuto a velocità non troppo elevate. A bordo dell'utilitaria era presente un ragazzo di 21 anni, soccorso dai medici del 118 e portato in codice giallo alla Poliambulanza: pare che non abbia riportato gravi ferite, ma che fosse in stato di shock.

Ancora da chiarire la dinamica. Sembra che l'auto non fosse bloccata nel passaggio a livello, ma che si trovasse a metri di distanza ferma sui binari, come fosse un posizionamento volontario; da accertare, dunque, in che modo e perché si trovasse lì. Pesanti i disagi per il traffico ferroviario: molti i treni cancellati a causa della chiusura della Milano-Venezia per permettere i soccorsi.