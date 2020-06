Ragazzini lanciano sassi dalla scalinata: colpita un'auto di passaggio

Un gioco folle e stupido, che in passato ha fatto diverse vittime e ora sembra essere tornato di moda tra i ragazzini. Sembra affacciarsi nuovamente quello che per anni è stato l'incubo di molti automobilisti: il lancio di sassi e pietre sulle auto in corsa.

L'ultimo inquietante episodio è avvenuto nella serata di martedì a Rezzato. Vittima un ragazzo del posto che viaggiava lungo via De Gasperi. All'altezza della scalinata che conduce in via San Gaetano sul finestrino, lato guidatore, della sua auto è piombato un sasso. Il giovane automobilista, nonostante il grosso spavento, è riuscito a non farsi prendere dal panico. Ha faticato parecchio, ma con un'encomiabile lucidità non ha perso il controllo della sua auto, evitando così conseguenze drammatiche. Per fortuna il finestrino era alzato: in caso contrario il sasso avrebbe pure colpito l’uomo al volante.

Non solo: dopo aver accostato la sua auto a lato della strada, ha inseguito il gruppetto di ragazzini, che però si sono dileguati. Pochi minuti dopo è scattata la segnalazione sul gruppo Facebook del paese, per avvisare del pericolo gli altri cittadini, e poi anche quella alle forze dell’ordine. "Poteva andare peggio", ha concluso il giovane.

E non sarebbe un episodio isolato. Tra i commenti al post quello di una mamma, la cui figlia adolescente sarebbe addirittura stata colpita in testa, per fortuna senza conseguenze, da un sasso lanciato dalle stessa scalinata.

“Mia figlia con 2 sue amiche dieci giorni fa stava facendo una camminata in via S. Gaetano all’altezza delle scalette, quando ha visto un gruppo di ragazzini e tutto ad un tratto gli hanno tirato un sasso e l’hanno presa in testa. Nel vedere che mia figlia si è arrabbiata e si è messa a correre verso di loro sono scappati in bicicletta”, scrive la donna.