Commando assalta benzinaio a mazzate: colpo da 30.000 euro

Colpo da 30mila euro l'altra notte alla stazione Esso di Rezzato, in Tangenziale Sud: un commando di professionisti ha preso d'assalto l'area di servizio, bloccando l'accesso alle auto e facendo saltare l'illuminazione. I banditi hanno “sfondato” la saracinesca abbassata all'ingresso utilizzando una smerigliatrice a scoppio, e infine preso a mazzate la vetrata.

Sapevano come muoversi, sapevano dove andare: hanno agito in cinque, tra di loro anche una donna, sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza installate in zona (ce ne sarebbero una ventina in tutto) ma hanno fatto tutto senza sbagliare, un colpo preparato nei minimi dettagli.

Come detto, ingente il bottino (a cui si aggiungono i danni alla struttura, di almeno 10mila euro): i rapinatori hanno fatto incetta di sigarette, centinaia di stecche e migliaia di pacchetti per un valore complessivo quantificabile più o meno in circa 20mila euro.