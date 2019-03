Collassa per il troppo alcol, ragazzino di 16 anni soccorso da un'ambulanza

E' stata una festa finita nel peggiore dei modi, quella trascorsa da un ragazzino di 16 anni che - nella notte tra domenica e lunedì - è stato soccorso da un'ambulanza in un'abitazione di via Caduti della Loggia a Rezzato.

Il giovane si è sentito male dopo aver alzato un po' troppo il gomito, mentre si trovava in compagnia di alcuni amici. Al momento non è dato sapere la quantità di alcol ingerito, ma una cosa è certa: verso mezzanotte e quaranta è stato necessario chiedere l'intervento del 118, che si è precipitato sul posto in codice rosso con un'autolettiga, assieme a una pattuglia dei carabinieri di Brescia.

Dopo essere stato preso in cura dai sanitari, la situazione è apparsa meno grave del previsto: è stato comunque portato alla Poliambulanza di Brescia per essere sottoposto a una terapia intensiva a base di flebo. Le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione; resta il grande spavento fatto passare a mamma e papà, e il brutto ricordo di una notte davvero da dimenticare.