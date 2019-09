Il marito è senza soldi, la moglie lo pedina: lo trova nel centro massaggi hot

A far scattare le indagini una moglie (giustamente) gelosa, che voleva sapere la destinazione dei soldi che in casa mancavano sempre: ha pedinato il marito fino al centro massaggi di Via Breve a Rezzato, e poi ha chiamato la Polizia Locale una volta verificato che all'interno non c'erano solo massaggi rilassanti, anzi.

Denunciata la titolare del centro

Gli agenti hanno proseguito le indagini giungendo rapidamente alla stessa conclusione. Il centro era gestito da due donne cinesi, di 46 e 44 anni: la prima era la titolare del locale, denunciata per favoreggiamento della prostituzione, la seconda invece era una dipendente, assunta con un regolare contratto.

All'interno sono stati trovati alcuni clienti, tutti italiani residenti in zona, che messi alle strette hanno ammesso la pratica di alcune delle prestazioni più spinte, con prezzi che variavano dai 20 ai 100 euro. Il blitz si è concluso con il sequestro di oltre 3mila euro in contanti, considerati il provente dell'attività illecita.