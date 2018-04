Una vita dietro al bancone: morto storico commerciante bresciano

Per ben 55 anni ha servito generazioni di rezzatesi, con professionalità e garbo. Mario Tognù si è spento nella notte tra sabato e domenica: aveva 84 anni. Commerciante storico del paese, conosciuto in tutto l'Hinterland: ha gestito per decenni l’omonimo negozio di ferramenta.

Una storia che comincia da lontano, in piazza Vantini: all'ombra del Municipio, nel 1963, Tognù avviò la sua bottega. E che è poi proseguita in via Mazzini, dove il negozio si è trasferito e ampliato. Commerciante solare, appassionato di bocce: uno sport cui ha sempre dedicato almeno un'ora al giorno. Aveva anche sponsorizzato un torneo, che porta il suo nome.

Decine di persone hanno gremito i banchi della chiesa parrocchiale del paese, dove martedì pomeriggio si sono svolti i funerali.