Prendono un portabici in strada, sfasciano la vetrina di un negozio: colpo da oltre 3000 euro

Sale nuovamente la preoccupazione tra i commercianti del Bresciano. Dopo un periodo di breve pausa, la banda che aveva passato al setaccio diverse attività dell'Hinterland è tornata a colpire. Il raid notturno è stato messo a segno, ancora una volta, a Rezzato, nella notte tra giovedì e venerdì. Bersaglio il 'Green Shop' del centro commerciale 'Cristallo' di via Leonardo Da Vinci.

Il modus operandi è più o meno sempre lo stesso: i malviventi hanno mandato in frantumi la vetrina del negozio, specializzato nella vendita della cannabis terapeutica, poi hanno arraffato merce per un valore superiore a 3000 euro. Un'unica differenza: per infrangere la vetrata non hanno utilizzato un tombino, come accaduto negli altri colpi, ma un portabici in ghisa.

Uno di loro è pure stato notato da una pattuglia dei carabinieri che stava perlustrando la zona: i militari lo avrebbero visto uscire dal negozio stringendo qualcosa tra le mani, ed è scattato l'inseguimento. Tutto inutile: il malvivente è riuscito a dileguarsi.

Le indagini saranno piuttosto complicate: i carabinieri non possono infatti fare affidamento sulle immagini del sistema di sorveglianza perchè le telecamere non sono ancora state installate.