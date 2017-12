Ladri mettono a soqquadro la casa, poi si mangiano anche le banane

L'ennesimo furto messo a segno al calar della sera, approfittando dell'assenza della famiglia. Tutto come da copione: una volta sceso il buio i malviventi si sono intrufolati nell'abitazione mettendo a soqquadro l'intera casa a caccia di qualcosa di valore da rubare. Hanno passato al setaccio ogni stanza, nemmeno la cucina si è salvata: provando un certo languorino hanno e aperto il frigo e si sono mangiati le banane.

L'episodio nel tardo pomeriggio di sabato in un'abitazione di piazza Mercato a Rezzato. La famiglia era uscita per andare a una festa di compleanno, i malviventi hanno forzato la porta e hanno fatto irruzione nell'appartamento. Hanno agito in poco meno di un'ora, tra le 18 e le 19, e nessuno si sarebbe accorto di nulla.

L'amara scoperta quando la famiglia ha fatto ritorno a casa, trovandola completamente sottosopra. Immediata la chiamata ai Carabinieri, che si sono precipitati sul posto, e la conta degli oggetti rubati: oltre a tre anelli d'oro, un casco di banane.