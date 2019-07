Uniti nella vita, e oltre: la moglie muore, dopo pochi mesi si spegne anche lui

Uniti nella vita, e nella morte: a pochi mesi dal decesso della moglie Elvira, anche il marito Ezio Pasinetti si è spento nell'abbraccio dei familiari. Aveva 93 anni, da una vita abitava a Rezzato: con la moglie aveva convissuto per decenni, per più di mezzo secolo. Scomparsa da meno di sei mesi: non era mai riuscito a darsi pace, per la sua dipartita.

Ora non si può fare altro che immaginarli di nuovo insieme, per l'eternità. Originario di Brescia ma cresciuto a Lumezzane, Pasinetti è stato alpino negli anni della Seconda guerra mondiale. Era appena maggiorenne quando venne chiamato alle armi. Per sua fortuna non finì mai sul campo di battaglia. Ma comunque girò tutta l'Italia in divisa, con la penna nera in testa.

Ha abitato a Lumezzane fino agli anni '50, prima di trasferirsi a Rezzato nel 1955, dopo il matrimonio con l'amata moglie Elvira. Lei se n'è andata, lui l'ha raggiunta. Lo piangono i figli Enzo ed Ennio: i funerali saranno celebrati venerdì mattina, dalle 10 nella chiesa parrocchiale di San Carlo, a Rezzato.