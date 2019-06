Notte con l'ex fidanzato, poi la tragedia: giovane mamma trovata morta

Lunedì mattina, una donna di 43 anni è stata trovata morta in un'abitazione di Virle, dove aveva trascorso la notte con l'ex fidanzato. Madre di due giovani figlie, aveva alle spalle qualche problema di fragilità.

Il funerale è stato celebrato giovedì nella parrocchiale di San Giovanni Battista di Rezzato, ma, prima di dare il nulla osta, il sostituto procuratore Caty Bressanelli ha disposto l'autopsia sul cadavere della 43enne: ora si attendono i risultati per fare luce su quanto avvenuto, ma pare che sul corpo non siano state trovate tracce evidenti di violenza o indizi che possano far pensare al consumo di stupefacenti.

Al momento, in Procura non risulta esserci un fascicolo aperto sul caso e non ci sono persone iscritte nel registro degli indagati: "Non escludiamo nessuna ipotesi", fanno sapere gli inquirenti.