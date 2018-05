Doppia spaccata nella notte: la "banda del tombino" colpisce ancora

La banda del tombino colpisce ancora: in meno di un mese sarebbero addirittura 15 gli episodi di colpi tentati e riusciti a quanto pare sempre con la stessa “mano”, lo stesso modus operandi. Dopo aver colpito in città e nell'hinterland, nel fine settimana appena trascorso i banditi si sono concentrati su Rezzato.

Due le spaccate nella stessa notte, a poche ore di distanza l'una dall'altra: i ladri sono tornati sul luogo del “delitto”, al centro commerciale Cristallo di Via Fratelli Kennedy, e questa volta hanno sfondato le vetrine del negozio “Il Giardino dei Talenti”, che in realtà deve ancora aprire, e della pizzeria Il Corallo.

Come detto, due colpi in poche ore: il primo intorno alle 2, il secondo verso le 6. Al Giardino dei Talenti dopo aver sfondato la vetrina i rapinatori si sono portati via il registratore di cassa, che però era vuoto, poi trovato abbandonato poche centinaia di metri più in là. Era vuoto, appunto perché il negozio deve ancora aprire.