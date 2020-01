Dimentica di tirare il freno a mano, l'auto finisce dritta nel canale

Aveva lasciato la sua automobile all'autolavaggio non lontano dalla pizzeria I Silvani, in Via Mazzini a Rezzato: forse senza il freno a mano tirato, forse in leggera discesa. Sta di fatto che dopo pochi minuti la vettura, una Dacia Duster, è finita dritta nel Naviglio bresciano.

L'auto è finita quasi completamente sommersa nel canale: per recuperarla dall'acqua si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo con un'autogru per liberare il mezzo.

Per fortuna in quel momento non c'era nessuno a bordo. Per consentire le operazioni di recupero la strada parallela al Naviglio è stata chiusa al traffico. Diversi i curiosi che hanno assistito alla scena. Oltre ovviamente al proprietario nell'auto, tutt'altro che allegro per quanto successo.