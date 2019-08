Precipita nel vuoto per 100 metri, sotto gli occhi degli amici: chi era la vittima

Aveva 38 anni Renzo Viganò, l'ennesima vittima delle montagne bresciane: è precipitato nel vuoto per più di 100 metri, sbattendo la testa e la schiena più e più volte sulle rocce. Una circostanza che non gli ha lasciato scampo: come accertato in ospedale, è morto sul colpo. Troppo gravi le ferite riportate, troppo violente le botte subite. Tutto questo sotto gli occhi attoniti dei due amici che erano con lui.

La notte al rifugio, poi la Concarena

Originario di Cantù, in provincia di Como, Renzo Viganò aveva passato la notte al rifugio Baita Iseo, appunto insieme ai due amici. Tutti e tre alpinisti esperti, avevano già affrontato salite e discese difficili e impegnative, scalando ferrate e pareti di ghiaccio. Sarebbero dovuti rimanere per tutto il giorno lungo il massiccio della Concarena.

Sono partiti alle 5, che ancora era buio. E' intorno alle 7 che si è consumata la tragedia: Viganò avrebbe messo un piede in fallo, scivolando sul terreno forse per via dell'erba ancora bagnata. E' bastato questo per precipitare nel vuoto, all'imbocco della via Cassin, sopra Ono San Pietro. Un volo di oltre 100 metri. Irrimediabilmente fatale.

Il corpo recuperato con il verricello

Sono stati gli amici a lanciare l'allarme al 112. La centrale operativa ha inviato sul posto l'elisoccorso di Brescia, con il supporto del Soccorso Alpino. Il corpo senza vita di Viganò è stato individuato in un burrone, e recuperato con un verricello: la salma è stata ricomposta all'ospedale di Esine.

Non ci sarà bisogno dell'autopsia, dopo i primi e decisivi accertamenti medico-legali. E' toccato ai familiari, come da prassi, effettuare il riconoscimento sul corpo. La magistratura ha già dato il nulla osta alla sepoltura. A breve saranno organizzati i funerali. Sotto shock gli amici che erano con lui: sono già tornati a casa.