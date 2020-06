Lago d'Iseo: scomparso Renato Paris a Riva di Solto, ricerche in corso

Sul lago d'Iseo si cerca Renato Paris, conosciuto come Renatino, residente nel comune di Riva di Solto.

L'uomo è scomparso nel nulla domenica mattina: è stato visto per l'ultima volta in piazza a Riva intorno alle 8, poi da quel momento non si hanno più avute sue notizie.

Chiunque l'avesse visto chiami le forze dell'ordine o il numero di cellulare messo a disposizione dal Municipio: 3351934208.