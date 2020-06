Stroncato dal cancro, muore ex consigliere comunale: lascia moglie e figlie

Dolore a Braone, piccolo Comune dell'Alta Valcamonica, per la prematura scomparsa di Remo Facchini. Si è spento domenica in un letto dell'ospedale Domus Salutis, dov'era ricoverato: aveva solo 62 anni e da tempo lottava contro un tumore.

Una vita per la famiglia e per la comunità. Operaio metalmeccanico di professione, è stato eletto consigliere negli anni '90: per 5 anni - dal 1990 al 1995 - è stato seduto tra i banchi del consiglio comunale, oltre ad aver fatto parte per lungo tempo del consiglio direttivo della locale sezione della Proloco. Si è sempre dato da fare per il suo paese, partecipando attivamente a tutti gli eventi organizzati.

Sono in molti a ricordarlo con profonda stima e decine i messaggi di cordoglio. "Eri il migliore: ci mancherà la tua simpatia", scrive Federico. "Sei stata una gran bella persona", è il messaggio di Anita.

Tutto il paese in queste ore si sta stringendo attorno ai famigliari dell'ex consigliere, che lascia nel dolore la moglie Maria Grazie, le figlie Anna e Veronica e i fratelli Giacomo e Bortolo. L'ultimo saluto si terrà nel cimitero del paese, alle 14.30 di martedì pomeriggio, per permettere a tutta la comunità di prendere parte alla cerimonia funebre nel rispetto delle norme anti-contagio.