Riforniva giovani e adulti di cocaina: arrestato lo spacciatore del paese

In paese i consumatori di ‘coca’ lo conoscevano tutti. Da tempo bazzicava nella piazza principale del paese e in stazione per piazzare la sua merce: dosi di cocaina, appunto. La sua attività illecita non era certo sfuggita ai Carabinieri di Isorella, che gli hanno tenuto gli occhi addosso per parecchio tempo.

Lo hanno arrestato al primo passato falso, beccandolo in flagranza mentre cedeva una dose a un cliente in piazza Bonsignori. Per il pusher, un 40enne marocchino in stato di clandestinità, insieme alle manette è scattata la segnalazione alla Questura di Brescia e l'immediato rimpatrio.

L'uomo, pregiudicato e senza fissa dimora, è stato imbarcato su un volo di sola andata per Casablanca. Un finale già scritto, viste le numerose condanne accumulate dal 40enne per spaccio. Pare che lo spacciatore godesse di una certa fama: i suoi clienti provenivano da tutta la Bassa ma pure dai comuni dell'Alto Mantovano.