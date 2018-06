Nella cascina una piantagione di oppio e marijuana: arrestati due ragazzi

Per coltivare la loro estesa e rigogliosa piantagione di papavero bianco da oppio e marijuana, avevano scelto una frazione di Remedello dove pensavano di non dare nell’occhio. Invece i Carabinieri di Isorella, diretti dalla Procura di Brescia, dopo l’iniziale attività di osservazione hanno arrestato per detenzione e produzione di droga un 21enne, proprietario della cascina dove si trovava la coltivazione, e l’amico 23enne.

I militari li hanno sorpresi in flagranza mentre si dedicavano alla cura della piantagione. Durante la perquisizione, hanno sequestrato quasi 700 piante di papavero bianco, oltre 50 piante di cannabis, un centinaio semi di cannabis, 35 grammi di resina essiccata ricavata dall’incisione dei bulbi di oppio, 600 grammi di marijuana già essiccata e pronta per lo spaccio, nonché tutto il materiale che veniva utilizzato per la coltivazione e la lavorazione dello stupefacente.

Un vero e proprio marketing specializzato nella produzione e vendita “dell’oro verde”, un nuovo business della criminalità che cresce tra le cascine agricole bresciane, nascosto tra i campi di grano e ortaggi. Un fenomeno in continuo aumento poiché la droga viene venduto senza alcun tipo di passaggio, direttamente al consumatore. L’arresto dei due giovani è stato convalidato: ora si trovano ai domiciliari in attesa del processo.