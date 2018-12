Ladri scatenati, si portano via di tutto: rubati anche materassi, porte e lampadari

Ladri scatenati a Remedello, dove, nella settimana appena trascorsa, sono state svaligiate diverse abitazioni. I malviventi si sono portatati via di tutto, non solo gioielli, ma anche porte, materassi e lampadari.

La zona più colpita è stata quella di viale della Stazione, dove si sono concentrati la maggior parte dei furti, tutti messi a segno in pochissimo tempo, da venerdì e domenica.

Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri, che stanno vagliando le immagini raccolte dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona, per cercare di identificare i responsabili.