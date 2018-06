Esce dall'asilo e scompare: ore d'ansia per un bimbo di tre anni

Quattro, interminabili, ore di angoscia per le sorti di un bimbo, scomparso dopo l'uscita dall'asilo. È successo venerdì pomeriggio a Remedello: un bambino di soli tre anni non è sceso alla fermata del bus scolastico di piazza Castello.

A dare l'allarme una signora, che era stata incaricata dalla famiglia del piccolo, di origini indiane, di andare a prendere il figlioletto alla fermata di Remedello di Sotto. La donna ha visto scendere tutti gli altri bambini, ma di Harminder - questo il nome del bambino- nessuna traccia. Scattata la segnalazione al comune, è partito il protocollo di ricerca: i carabinieri e la protezione civile lo hanno cercato per ore, vagliando tutte le ipotesi.

Una sola certezza: poco prima delle 16 Harminder era salito sullo scuolabus insieme ai suoi compagni, senza però arrivare destinazione. A far crescere la paura, una testimonianza raccolta dai militari: una donna avrebbe raccontato di aver visto il bimbo scendere dal mezzo e allontanarsi tenendo per mano una signora.

Un racconto del tutto privo di fondamento, per fortuna. Il caso si è risolto quando i carabinieri hanno fatto controllare lo scuolabus, che nel frattempo aveva raggiunto il deposito di Asola. È bastato dare uno sguardo tra i sedili per individuare il piccolo, che non si era mai mosso dal suo posto: si era addormentato appena salito sul mezzo e quando l'hanno ritrovato dormiva ancora beatamente. Tutto è bene ciò che finisce bene: una volta svegliato, Harminder è stato accompagnato a Remedello, poi il lungo abbraccio con mamma e papà nella piazza del paese.