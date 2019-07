Rave party in riva al fiume, denunciati 150 ragazzi: ci sono anche dei bresciani

Rave party sulle rive del Po, ovviamente abusivo: sono arrivati in centinaia da tutto il Nord Italia. Il blitz di carabinieri, polizia e guardia di finanza nella notte tra sabato e lunedì, a Serravalle Po (nel Mantovano): la festa è andata avanti parecchie ore, allestita all’interno di una golena del fiume.

In tutto i militari hanno identificato (e denunciato) più di 150 persone, in gran parte giovani e giovanissimi: tra loro anche ragazzi bresciani. Si erano dati appuntamento su Whatsapp solo poche ore prima: il passaparola “virale” ha permesso l’assembramento di centinaia di giovani.

Nei prossimi giorni arriveranno le notifiche delle querele: i 150 identificati sono accusati di inottemperanza agli ordini delle autorità, invasione di terreno o edifici, svolgimento non autorizzato di spettacolo. Per loro è stato richiesto anche il divieto di ritorno in provincia di Mantova per i prossimi tre anni.