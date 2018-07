Otto rapine armati di coltello e taglierino: sono in carcere

Nel giro di pochissime settimane hanno colpito addirittura otto volte, fino all'epilogo all'esterno di un supermercato nel Cremonese: quella che sembrava solo una banda improvvisata, a distanza di alcuni mesi si è rivelata essere una coppia di rapinatori seriale molto intraprendente.

Un 40enne valsabbino ed un 19enne valtriumplino finirono in carcere a inizio aprile per un colpo messo a segno al supermercato Simply di Offanengo, in provincia di Cremona. Armati di pistola, scacciacani, e coltello, si impossessarono di 1.700 euro di incasso prima di essere bloccati dai carabinieri di Salò in borghese, da giorni sulle loro tracce.

A distanza di tre mesi, dopo un accurato lavoro di indagine, i militari hanno scoperto che quella di Offanengo non era la prima rapina della coppia, anzi. I colpi attribuibili ai due sarebbero otto: al supermercato Di Più di Rezzato (bottino di ben 12mila euro), all'Eurospin di Vobarno (2.100 euro), al Simply di Rezzato (550 euro), alla Despar di Orzinuovi (500 euro) e al Lidl di Goito (2.800 euro). Prima dell'arresto la coppia prova a cambiare obiettivo, prendendo di mira due ristoranti, ma se a Manerba il colpo va a vuoto, a Polpenazze frutta solo 50 euro. Da qui, forse, la decisione di tornare ai supermercati, ma la carriera è finita con l'arresto dopo la rapina a Offanengo.