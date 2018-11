Esplosivi e armi da guerra, incendi e rapine: scacco matto alla banda del botto

Scacco matto alla banda del botto: i carabinieri del Comando provinciale di Brescia, in collaborazione con i colleghi dei comandi di Padova, Treviso e Vicenza, dalle prime ore di questa mattina stanno eseguendo una serie di ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal Gip del Tribunale di Brescia su richiesta della Procura, nei confronti di due cittadini italiani di origine sinti, residenti nel Trevigiano e nel Padovano.

Sono entrambi ritenuti responsabili - in concorso tra loro e in complicità con altri due italiani di origine sinti residenti nel Padovano- dei reati di detenzione illegale di arma da guerra ed esplosivo, ricettazione, tentato furto e furto ai danni di dispositivi bancomat presso istituti di credito, nonché di riciclaggio e incendio.

A detta dei carabinieri che hanno anticipato la notizia, in vista della conferenza stampa programmata per venerdì mattina alle 11.30, i componenti della banda si sarebbero resi responsabili di una serie di assalti al bancomat, anche nel Bresciano.

Sono attualmente in corso anche altre sei perquisizioni personali e domiciliari nei confronti di altri soggetti, indagati per favoreggiamento. Nel corso dell'attività investigativa è stato sottoposto un fucile d'assalto prodotto nella ex Jugoslavia, con relative munizione, rinvenuto in provincia di Padova all'interno di un tombino stradale utilizzato come nascondiglio dal gruppo criminale.

Ulteriori dettagli saranno diffusi nelle prossime ore.