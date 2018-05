Colpo grosso alla boutique del lusso: in fuga con decine di migliaia di euro

Colpo grosso alla nota boutique Wise in pieno centro a Desenzano del Garda: i banditi sono entrati in azione nella notte tra domenica e lunedì, e a quanto pare sapevano dove andare a cercare. Stando alle prime (ufficiose) indiscrezioni, sarebbero riusciti a fuggire con un bottino di abiti firmati da decine di migliaia di euro.

Tutto è successo in pochi attimi, rapidissimi, verso le 3.30 del mattino: i rapinatori hanno sfondato la vetrina che si affaccia direttamente su Via Roma, utilizzando un'auto come ariete. A bordo di una Ford Focus si sono allora “costruiti” un'apposita (e illecita) entrata.

Una volta dentro avrebbero arraffato quanto più potuto, abiti di marca da centinaia di euro l'uno, come minimo, e pure qualche costoso accessorio. Se la sono poi data a gambe, fuggiti nella notte: sull'accaduto stanno indagando i carabinieri, arrivati sul posto davvero un attimo dopo la fuga dei banditi.

Non è la prima volta che la boutique Wise viene presa d'assalto dai ladri. Era successo (e sempre in notturna) anche poco più di tre anni fa, alla vigilia del 25 aprile del 2015. Anche in quel caso la vetrina era stata sfondata in retromarcia, anche in quel caso i ladri erano scappati con decine di migliaia di euro di bottino.