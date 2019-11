Rapinatori armati assaltano il furgone portavalori: colpo da 100.000 euro

Non è ancora chiaro se il colpo sia riuscito oppure no: le banconote, infatti, potrebbero essere già state irrimediabilmente macchiate dai dispositivi di sicurezza. Ma sta di fatto che una coppia di banditi, armati, ha assalito giovedì mattina il furgone portavalori che stava trasportando 100mila euro in contanti alla filiale della Ubi Banca di San Gervasio Bresciano. I rapinatori sono scappati a bordo di uno scooterone, poi ritrovato bruciato nelle campagne di Bassano Bresciano. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

E' successo tutto in meno di cinque minuti. La banda sapeva quando e come colpire: hanno atteso l'arrivo della guardia giurata della Fidelitas, che ha scaricato la preziosa valigetta dal furgone blindato. In due hanno aggredito il vigilante, prima disarmandolo alle spalle e poi puntandogli una pistola alla testa.

La valigetta non si apre, poi la fuga

Hanno cercato in tutti i modi di farsi consegnare le chiavi, per aprire la valigia con i soldi: niente da fare, perché chiusa ermeticamente e apribile solo con il mazzo che si trovava all'interno della banca. I dipendenti della Ubi si sono asserragliati in filiale, e hanno chiamato il 112: dunque i rapinatori non hanno potuto fare altro che scappare.

Come detto, è probabile che le banconote siano già inutilizzabili. Dovrebbe essere scattato in automatico, dopo qualche minuto, il dispositivo che macchia i contanti. Ma non vi è certezza finché non sarà recuperato il bottino. I banditi sono fuggiti in scooter, per poi abbandonarlo nei campi (dove probabilmente li aspettava un complice) e poi scappare in auto. Mattinata di paura nella Bassa: indagini in corso.