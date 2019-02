Terrore nel centro commerciale: spari e fumogeni per l'assalto alla gioielleria

Rapina a mano armata al centro commerciale Le Torbiere: si sono presentati in gioielleria poco prima dell'ora di chiusura, armati di pistole e fumogeni. Hanno sparato in aria, terrorizzando le commesse e i dipendenti, hanno svuotato alcuni estintori a terra per creare caos e confusione. Nel frattempo hanno depredato le teche e le vetrine del negozio, arraffando per oltre 50mila euro. Infine la fuga rocambolesca, ma che si è conclusa con l'arresto: a bordo di una Bmw X6 i cinque rapinatori hanno attraversato le province di Brescia, Bergamo e Cremona, ma sono stati presi in territorio di Crema.

Un plauso alla tempestiva operazione dei carabinieri, che ha permesso rapidamente di intercettare i banditi in fuga, forse già un paio d'ore dopo la rapina. I ladri avevano studiato tutto nei minimi dettagli: a quanto pare stavano preparando il colpo da mesi. Un vero commando di rapinatori professionisti, armati di tutto punto.

Rapina a mano armata

Il blitz è andato in scena poco prima delle 19 all'interno del noto centro commerciale di Corte Franca. Incuranti di clienti e telecamere, i banditi con il volto coperto da un passamontagna hanno raggiunto rapidamente la gioielleria, gridando e minacciando clienti e commesse. Poi hanno sparato alcuni colpi in aria, e spruzzato gli estintori così da far credere alla sicurezza che fosse divampato un incendio.

Un diversivo che purtroppo ha funzionato: nel caos generale che si è creato i quattro banditi in azione (il quinto stava aspettando in auto, pronto alla fuga) sono riusciti a riempire zaini e sacchi di ori e gioielli, per un valore appunto di circa 50mila euro. Sembra però che l'intera refurtiva sia stata recuperata nel momento del loro arresto.

Fuga rocambolesca

Sono saliti di corsa in auto, e fuggiti dal parcheggio del centro commerciale verso la provincia di Bergamo. L'inseguimento a sirene spiegate ha coinvolto pattuglie dei carabinieri delle stazioni di Adro, Isero, Erbusco e Chiari, oltre che dei colleghi delle province confinanti. Alla fine sono stati presi, e meno male: senza feriti e senza spargimento di sangue. Hanno lasciato l'auto e sono fuggiti a piedi nel buio dei campi. Non è chiaro se siano stati tutti arrestati: i carabinieri al momento mantengono il massimo riserbo sulle indagini.