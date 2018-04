Assalto al bar nel cuore della notte, le urla dei proprietari che assistono alla scena

Un altro colpo, l'ennesimo colpo: il quarto furto in meno di due anni. A essere preso di mira, ancora una volta, il Queen Bar in pieno centro alla frazione Duomo di Rovato: un gruppetto di tre malviventi incappucciati ha forzato la serranda d'ingresso e ha fatto irruzione nel locale, mercoledì notte intorno alle 3.30.

Un colpo forse riuscito a metà, ma comunque riuscito: i banditi sono riusciti a portarsi via il cambia-monete, bottino presunto di oltre 2000 euro. Ma il bilancio è ben più negativo per i proprietari: le inferriate sfondate, i danni alla porta e al muro. In tutto forse più di 4000 euro.

I due proprietari del bar, Giuseppina e Giuliano, hanno assistito alla scena in “diretta”. La loro abitazione sta proprio di fronte al locale, in Via Vittorio Veneto. Sono stati svegliati nel cuore della notte dal suonare dell'allarme.

Si sono affacciati al balcone, e hanno visto i banditi in azione. Volto coperto, come detto, e faccia tosta a non finire: nonostante l'allarme, e nonostante le grida dei proprietari, i rapinatori hanno continuato come se niente fosse.

Caricato il prezioso bottino, sul baule posteriore dell'auto, se ne sono scappati a tutto gas a bordo di un'Audi A6 station wagon di colore scuro. In pochi minuti sul posto sono arrivati i carabinieri: ma i banditi purtroppo erano già lontani. Indagini in corso.