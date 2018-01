Rapina alle Poste: pistola in faccia alla commessa, poi la fuga in bici

Rapinatore in bicicletta armato di pistola (forse finta, ancora non si sa) all'ufficio postale di Via Santa Caterina, in pieno centro storico a Brescia (nella zona di Via Marsala). Il bandito si è presentato intorno alle 9 di lunedì mattina, con il volto in parte coperto da una sciarpa e, a detta di alcuni testimoni, pure con uno spiccato accento bresciano.

Sull'accaduto indaga la Polizia di Stato: proprio il particolare dell'accento, oltre che la fuga in sella a una bicicletta per le vie del centro, fa pensare che si possa trattare di un balordo che abita in città, se non addirittura in zona. Indagini serrate: al vaglio degli inquirenti, oltre alle testimonianze di chi ha assistito alla scena, anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Un colpo rapidissimo: una volta dentro ha estratto la pistola e l'ha puntata in faccia alla cassiera. La donna non ha potuto fare altro che eseguire gli ordini: ha svuotato il cassetto e gli ha consegnato tutto quello che c'era, pare circa 300 euro.

Una volta arraffatto il bottino, anche se esiguo, il rapinatore è scappato di corsa fuori, ha inforcato la bicicletta e si è allontanato sotto gli occhi attoniti dei clienti e dei passanti. Passata la paura, la Polizia è al lavoro anche per capire se quella pistola era un'arma vera, o piuttosto una riproduzione (anche un giocattolo) a cui era stato levato il bollino rosso che vale come identificativo.