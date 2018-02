Coltello alla gola per la rapina in banca: colpo da migliaia di euro

Colpo grosso alla filiale di Banca Valsabbina in Piazza Vittoria: bottino da migliaia di euro per il rapinatore solitario armato di coltello, che non si esclude possa essere la stessa persona che circa un mese fa aveva messo a segno una rapina simile nelle modalità a quelle alle Poste di Via Santa Caterina, sempre a Brescia.

Tutto è successo lunedì intorno alle 15.30: il ladro ha varcato la soglia della filiale sotto la galleria della piazza coprendosi il volto con una sciarpa e un berretto. Ha raggiunto a passo rapido il cassiere, che non ha avuto tempo di chiedere aiuto: gli ha puntato il coltello alla gola e si è fatto consegnare tutto il denaro che era a portata di mano.

Il bottino è ancora da quantificare con precisione, ma come detto si contano diverse migliaia di euro. Il bandito è poi fuggito da dove entrato, a piedi, senza lasciare tracce. Indaga la Questura di Brescia: gli uomini della Polizia di Stato hanno già raccolto le testimonianze del bancario e di altri che potrebbero aver assistito alla scena.

Pare che in banca in quel momento non ci fosse nessuno, quando mancavano una decina di minuti all'orario di chiusura. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini di videosorveglianza. Il rapinatore è italiano, e appunto potrebbe essere lo stesso che ha già colpito in Via Santa Caterina.