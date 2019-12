Rapinatore salta dietro il bancone, il farmacista lo affronta e lo fa arrestare

Un pregiudicato 25enne di Pontoglio, con problemi di tossicodipendenza, è stato arrestato lunedì sera a Brescia dopo aver tentato di rapinare la farmacia di Via dei Mille. Insieme a lui c'era un complice, che però è fuggito: il rapinatore è stato raggiunto dagli agenti della Polizia Locale grazie al coraggio del farmacista, che l'ha affrontato senza paura, e alla collaborazione dei clienti, scesi in strada a chiamare aiuto.

Tutto è successo tra le 18 e le 18.30: il giovane ladro varca la soglia del negozio armato di un paio di grosse forbici da giardiniere, mentre il suo amico resta a fare il palo, sulla porta. Faccia a faccia con il proprietario, il 25enne è saltato dietro il bancone e ha cercato di aprire e impossessarsi della cassa.

Il coraggio del titolare, faccia a faccia con il ladro

Ma come detto il titolare della farmacia ha reagito: ha affrontato il ladro, nella colluttazione i due sono finiti a terra. Vista la situazione più complicata del previsto, il complice se l'è data a gambe, scappando a piedi. I clienti presenti intanto erano già usciti, per intercettare una pattuglia della Polizia Locale e chiedere il loro intervento.

Gli agenti in pochi attimi erano già dentro, hanno intercettato il rapinatore che è stato subito arrestato. Per fortuna nessuno si è fatto male: non c'è stato nemmeno bisogno dell'ambulanza. Il 25enne è già stato trasferito in carcere, probabilmente verrà processato già nelle prossime ore. Adesso si cerca il complice: saranno certo utili alle indagini le immagini delle telecamere di videosorveglianza.