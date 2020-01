Rapinatore in fuga con 380 euro, farmacista coraggiosa lo fa arrestare

Farmacista coraggiosa insegue il ladro e lo fa arrestare: in manette ci è finito un 40enne bresciano già noto alle forze dell’ordine, residente a Sarezzo. Oltre alla refurtiva, 380 euro in contanti, è stato trovato in possesso di strumenti e arnesi atti allo scasso. A seguito della buona riuscita dell’operazione anche il plauso del commissario capo della Polizia di Stato Tommaso Perlini, che ribadisce l’importanza della collaborazione con i cittadini e della tempestività nella chiamata al 112.

Tutto è successo in pochi minuti, tra le 18.30 e le 19. In Via Trento un uomo incappucciato e armato varca la soglia della Farmacia Formenti: dopo aver estratto un coltello, il rapinatore chiede al titolare del negozio, il dottor Giovanni Quattrini, di consegnare tutti i soldi. Come detto, 380 euro: una volta presi i contanti il malvivente scappa a piedi.

Inseguito per strada dalla farmacista

Ma viene inseguito, con prontezza di riflessi, da una delle farmaciste che in quel momento erano al lavoro. Mentre il ladro corre via, la donna chiama il 112 e riferisce alla polizia quanto sta succedendo. A nulla è servito il tentativo del rapinatore di cambiarsi d’abito: alla fermata dell’autobus, infatti, aveva lasciato un giubbotto e un cappello che si è messo addosso, nella speranza di far perdere le sue tracce.

Non è andata così: in Piazzale Cesare Battisti è stato raggiunto dalla volante della Questura, e dunque arrestato. Non è la prima volta che la Farmacia Formenti contribuisce alla cattura di un malvivente: era già successo anche nell'agosto del 2018. Anche in quell’occasione il rapinatore in fuga era stato raggiunto dalle forze dell’ordine grazie alle indicazioni dei farmacisti e dei commercianti del quartiere.