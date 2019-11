Gli rubano il telefono al tavolo del bar, poi si prende pure un pugno in faccia

Una folle fuga a piedi da Via Milano fino a Corso Garibaldi, per riuscire a sfuggire agli agenti della Questura che ormai aveva alle calcagna. Niente da fare, per fortuna, per il giovane ladro che martedì sera ha prima derubato e poi pure picchiato un ragazzo, vittima del furto del suo smartphone.

Era appoggiato sul tavolo di un bar, appunto in Via Milano, quando il rapinatore l'ha puntato, l'ha preso e ha cominciato a scappare. Il derubato ha subito allertato il 112, ma nel frattempo si è messo anche a inseguire il ladro. Dopo qualche rapida falcata l'aveva quasi raggiunto: il malvivente si è girato e gli ha sferrato un pugno in pieno volto.

Ma la Polizia era già sulle sue tracce. Due le pattuglie impiegate nell'inseguimento, che di fatto l'hanno accerchiato. Il giovane in fuga è stato infatti intercettato in Corso Garibaldi. Di fronte all'evidenza, non ha potuto fare altro che consegnare lo smartphone appena rubato e ammettere le sue colpe. E' stato arrestato per rapina, e il suo arresto convalidato.