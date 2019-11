Paurosa rapina al bar: il bandito col taglierino è un giovane infermiere

Un infermiere 30enne di Cologne è stato arrestato dai carabinieri di Grumello del Monte e di Sanirco, con l'accusa di rapina aggravata e porto abusivo di armi.

Il giovane, con problemi di tossicodipendenza, è ritenuto il responsabile di una rapina da 1.700 euro in contanti, messa a segno al bar "All In" in via Volta a Grumello del Monte.

L'uomo è stato fermato poco dopo aver messo a segno la rapina, grazie al tempestivo allarme lanciato dalla titolare del locale. Addosso i militari gli hanno trovato il denaro rubato e il taglierino con cui aveva minacciato la barista. Ora si trova in carcere a Bergamo.