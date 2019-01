Con l'esplosivo fanno saltare in aria il bancomat: banditi in fuga con 30.000 euro

E' stato fatto esplodere giovedì notte il bancomat della filiale di Fiesse della Banca di Credito Cooperativo Agrobresciano, in Via Giuseppe Zanardelli. I malviventi sono entrati in azione tra le 2 e le 3 del mattino, approfittando del silenzio e del buio: hanno piazzato in loco una carica di esplosivo che ha fatto letteralmente saltare in aria la cassa Atm, senza però danneggiare le banconote al suo interno.

E così il colpo è riuscito, purtroppo: i rapinatori hanno arraffato tutti i soldi che c'erano e sono fuggiti. Sull'accaduto indagano i carabinieri, che stanno già vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le varie tracce lasciate dai banditi sul luogo del delitto.

In particolare, la Scientifica sta analizzando la tipologia di esplosivo utilizzato. Fortunatamente nessun danno alla filiale: il bancomat infatti è posizionato all'esterno. Ma il bottino sarebbe parecchio ingente: in attesa dei dati ufficiali, si presume una razzia compresa tra i 20 e i 30mila euro. In azione probabilmente una banda di professionisti.