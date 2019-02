Scoperti a rubare al centro commerciale, picchiano le guardie: quattro ragazzi in manette

Inizialmente sembrava fosse scoppiata una rissa all’interno del supermercato Auchan, situato nel centro commerciale Le Porte dell'Adige di Bussolengo, nel veronese, invece alla fine si trattava di una rapina.

Era il primo pomeiggio di sabato 2 febbraio, quando una pattuglia dei carabinieri della stazione di Bussolengo è intervenuta sul posto in seguito ad una segnalazione, dove ha trovato 4 individui di origine kossovara, già noti alle forze dell'ordine, tre dei quali di un'età compresa tra i 25 e i 30 anni, ed un minore poco più che 16enne. c, sono stati sorpresi dal personale addetto alla vigilanza del punto vendita a compiere un furto, così, per assicurarsi la fuga, non avevano esitato ad aggredire le guardie private.

Solamente l'arrivo degli uomini dell'Arma ha messo fine alla violenta colluttazione, che ha costretto i due addetti a ricorrere alle cure mediche presso il pronto soccorso dell’ospedale di Bussolengo con prognosi di 15 e 10 giorni. Una reazione particolarmente aggressiva secondo gli operatori, ritenuta sproporzionata per un furto di modesta entità.

I tre maggiorenni sono stati dunque arrestati per rapina impropria. Portati nel carcere di Montorio, martedì hanno visto il Gip convalidare il provvedimento a loro carico, disponendo per uno gli arresti domiciliari presso la propria abitazione a Sulzano, mentre per gli altri due è scattato l’obbligo di presentazione quotidiana alla stazione locale dell'Arma. Per quanto riguarda il minore, il giorno stesso è stato deferito all'autorità giudiziaria competente e affidato ad un parente.

Fonte: Veronasera.it