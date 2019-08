Marito e moglie aggrediti e rapinati appena fuori casa: si cercano due giovani

Aggrediti e rapinati mentre stavano raggiungendo la loro auto, appena fuori casa, in Via Sardegna: le vittime sono marito e moglie di 87 e 75 anni, derubati con violenza da una coppia di giovani malviventi, probabilmente di nazionalità straniera. E’ successo domenica pomeriggio, intorno alle 17: sull’accaduto indagano i carabinieri.

I due coniugi sono stati colti all’improvviso, braccati dai rapinatori che a quanto pare li tenevano d’occhio da lontano. Ad avere la peggio è stato l’anziano marito: l’87enne è stato spintonato ed è caduto rovinosamente a terra.

In fuga con soldi e cellulari

Non da meno le angherie subite dalla donna: le hanno strappato la borsa con la forza e poi sono fuggiti. I ladri si sono portati via i loro portafogli, 100 euro in contanti e i telefoni cellulari. E poi sono scappati a piedi. Hanno fatto perdere le loro tracce, ma i carabinieri indagano.

Sono arrivati in pochi minuti sul posto, insieme ad un’ambulanza. Qualche escoriazione e tanta paura, ma non si è reso necessario nemmeno il ricovero in ospedale. I militari sono al lavoro sulla base delle testimonianze delle vittime, e sull’identikit dei rapinatori in fuga.