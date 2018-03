Banditi assaltano un locale, colpo da 5.000 euro: la disperata fuga a piedi

Colpo grosso alla sala slot Admiral Club di Via Mella a Desenzano del Garda: furto con spaccata all'alba di mercoledì mattina e fuga repentina con un bottino da 5000 euro, quasi tutti in monetine da 1 e 2 euro. Ma la fuga dei banditi è durata davvero poco: sono stati beccati dalla Polizia Stradale solo qualche ora più tardi.

La cronaca dell'accaduto. Il blitz alla sala slot sarebbe andato in scena in tarda notte, tra le 4 e le 5 del mattino di mercoledì. I banditi hanno sfondato la porta d'ingresso del locale utilizzato una pesante mazza, inquadrati dalle telecamere ma a volto coperto.

L'allarme ovviamente è scattato subito, ma i rapinatori sono riusciti ad andarsene prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Come detto, una fuga che è durata davvero poco: sono stati fermati che il sole doveva ancora sorgere da una pattuglia della Polstrada.

Gli agenti li hanno intercettati in auto: i banditi hanno inchiodato e lasciato sul posto la vettura, in due sono scappati a piedi facendo perdere le loro tracce. Il terzo è invece rimasto in auto, con la refurtiva: un sacco nero pieno zeppo di monetine, per un totale appunto di 5000 euro. Per lui sono inevitabilmente scattate le manette, mentre è ancora aperta la caccia ai suoi due complici.