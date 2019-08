Si tuffa dal pontile, poi la tragedia: ragazzo muore sotto gli occhi degli amici

Nel pomeriggio di venerdì, un ragazzo di 18 anni ha perso la vita nelle acque del Lago di Garda. Il giovane di Colognola ai Colli (Vr) era andato al lago con gli amici e - intorno alle 18.30 - si è tuffato da uno dei pontili prossimi all'hotel Merano a Castelletto di Brenzone. Il 18enne ha subito mostrato di essere in difficoltà: uno dei suoi amici si è gettato in acqua per riportarlo a riva, ma il tentativo si è rivelato vano, purtroppo.



Il corpo del giovane si è inabissato, mentre l'amico è riuscito a tornare in spiaggia, stremato e disperato. Dato l'allarme, ai soccorsi in acqua hanno partecipato gli uomini della guardia costiera, i vigili del fuoco e i Volontari del Garda. A terra, invece, sono sopraggiunti i sanitari del 118 ed i carabinieri. Nel giro di un'ora, la salma del 18enne è stata recuperata dai sommozzatori.



Fonte: Veronasera.it